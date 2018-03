Casa Blanca confirma reunión Trump-Kim Jong Un

La Casa Blanca confirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, “en un lugar y momento a ser definido”, aunque subrayó que las sanciones de Washington a Pyongyang seguirán.

Trump “aceptará la invitación para encontrarse con Kim Jong-Un”, apuntó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, quien añadió que Washington “busca la desnuclearización de Corea del Norte. En tanto, todas las sanciones y la máxima presión continuarán”.

.@POTUS greatly appreciates the nice words of the S. Korean delegation & Pres Moon. He will accept the invitation to meet w/ Kim Jong Un at a place & time to be determined. We look forward to the denuclearization of NK. In the meantime all sanctions & maximum pressure must remain

— Sarah Sanders (@PressSec) 9 de marzo de 2018