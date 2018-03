Cancillería concede extradición de Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, a EU

La Cancillería concedió a Estados Unidos la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, acusado de lavado de dinero, entre otros delitos.

La decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue confirmada por el actual gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La Secretaría de Relaciones Exteriores da a conocer un comunicado, me acaban de informar hace unos momentos, lo he visto yo el documento, donde ya es oficial que se acepta y hace del análisis la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, para la extradición del exgobernador, Eugenio Hernández Flores. Es una de muchas otras acciones que se tienen que llevar a cabo, como ustedes saben, yo no engañé a nadie, fui muy claro desde que fui candidato a gobernador, que íbamos a restablecer el orden, la paz y el Estado de derecho; y que íbamos a hacer justicia, que íbamos a recuperar lo que es nuestro, lo que es de los tamaulipecos, en todos aquellos recursos que fueron saqueados en nuestro estado y que tienen que regresar a los tamaulipecos”, señaló el García Cabeza de Vaca.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca. (Twitter @fgcabezadevaca)