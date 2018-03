Australia negocia con Estados Unidos para exentar pago de aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que está negociando un acuerdo de seguridad con el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, para que Australia quede exenta de pagar los aranceles de acero y aluminio.

“Hablé con PM @TurnbullMalcolm de Australia. Él está comprometido a tener una relación militar y comercial muy justa y recíproca”, escribió Trump en Twitter.

Spoke to PM @TurnbullMalcolm of Australia. He is committed to having a very fair and reciprocal military and trade relationship. Working very quickly on a security agreement so we don’t have to impose steel or aluminum tariffs on our ally, the great nation of Australia!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de marzo de 2018