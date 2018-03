Arriola promete apoyos a personas con discapacidad

Mikel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de la Ciudad de México planteó una estrategia para personas con discapacidad.

Propuso a este sector de la población, la inclusión de la igualdad de derechos, transporte público incluyente y espacios de desarrollo integral.

En entrevista llamó a Miguel Ángel Mancera a no renunciar.

Hago un llamado a Mancera, que no se vaya, que se quede a responder por la reconstrucción, ya hoy el candidato Meade planteó que no va a haber fuero, entonces si se va por fuero, mejor que no se vaya y se quede a cumplir porque es una verdadera vergüenza el estatus y después el manejo de los recursos 2018”, aseguró Mikel Arriola.