Andrés Manuel López Obrador, en reunión Morena en Colima

En Colima, Colima, Andrés Manuel López Obrador se reunió con la estructura de Morena para la defensa del voto.

Aquí se comprometió a combatir la desigualdad social que, dijo, afecta especialmente a las Mujeres.

Entrevistado, llamó a Ricardo Anaya a actuar de inmediato en la denuncia que, ha dicho el candidato panista, emprendería en contra del Presidente Enrique Peña por presuntos actos de corrupción.

Que proceda, ¿por qué va a esperarse?, ya de una vez que vaya a la Procuraduría o a donde corresponda y presente la denuncia ya, pero que no esté haciendo demagogia. No hay marco legal; eso no está resuelto, es pura demagogia, es ganas de tener votos, de obtener votos mintiéndole a la gente, tratando de aprovechar que como hay mucha inconformidad en contra de los presidentes pensando que así va a sacar raja”, dijo López Obrador.