Andrés Manuel López Obrador asiste a la Convención Bancaria, en Acapulco

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia, asistió a la la 81 Convención Nacional Bancaria, en Acapulco, donde ofreció garantías al sector, de ganar la elección. Dijo que no habría expropiaciones y en cambio sí habría apoyo para bancarizar a todos los mexicanos.

No vamos a confiscar bienes, no se va a llegar a expropiaciones, nacionalizaciones. Si me dicen ‘a ver resume, tú que no hablas de corrido, pero dilo rápido, ¿qué es lo que vas a hacer?’ Acabar con la corrupción, eso es lo que les proponemos; y ésta es mi propuesta concreta: que se amplíe el servicio bancario al país”, dijo el candidato.