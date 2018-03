Anaya llega de Berlín y lo recibe un grupo de manifestantes

A su llegada de Berlín, Alemania, a las 3:30 de la mañana, Ricardo Anaya fue recibido en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un grupo de manifestantes, quienes le gritaron consignas.

En respuesta, Anaya Cortés, candidato de Por México al Frente, subió un video en redes sociales en el cual asegura que a los manifestantes los mandó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como parte de la guerra sucia que ha emprendido en su contra.

Por su parte, el PRI negó tener participación en esa protesta, aseguró que no podía saber a qué hora llegaría Anaya al Aeropuerto y reviró diciendo que se trató de un montaje para victimizarse.

Al medio día, Anaya Cortés se reunió con los candidatos y candidatas a cargos de elección popular por la Coalición en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN).

Al término de la reunión, Ricardo Anaya dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) ya respondió a la solicitud que interpuso el 25 de febrero, para que la dependencia federal informara a la opinión pública que no lo está investigando.

Una vaguedad, nada, tres renglones, que se toma en cuenta lo que dije, básicamente […] era directamente al procurador y se limitaron a decir que tomaban en cuenta nuestro dicho, no se dignaron a responder absolutamente nada”, acusó el candidato.

Habló también sobre la información que, en redes sociales, subió el senador Mario Delgado, quien visitó la casa que rentó Ricardo Anaya en el fraccionamiento de Bishops Lake en Atlanta, Estados Unidos, para que sus hijos estudiaran inglés.

Desde el año 2016 yo publiqué con absoluta transparencia una casa que hace tiempo, yo no tengo absolutamente ninguna propiedad fuera de México, y la casa que renté inclusive el valor de la renta está publicado en un micro sitio que hace 2 años anuncié y que cualquiera puede observar, no tiene absolutamente nada que ver este paralelismo, no soy propietario de absolutamente nada fuera de México”, dijo Anaya.