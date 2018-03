Analizarán legislación contra ‘fake news’ en plataformas digitales

Las “fake news”, o noticias falsas fueron motivo de análisis en el Senado de la República en un foro con el tema: Retos Legislativos para las Plataformas Digitales.

Participaron destacados periodistas y analistas nacionales y extranjeros.

Nicholas Thompson, editor de la revista “Wired”, resaltó la manera en que las redes sociales son usadas para difundir contenidos malintencionados que pretenden confundirse con trabajos periodísticos serios.

Nicholas Thompson, editor de la revista "Wired". (Senado de la República)

Son historias que se plantean equivocadamente, no son exageraciones, no es una interpretación parcial de una serie complicada de hechos, no es un juego telefónico donde alguien entiende cosas que no eran, sino nada más son mentiras puras y llanas. Facebook ha aplanado los medios, no hay una distinción entre una publicación que se hizo ayer y el New York Times o Wired”, agregó Nicholas Thompson.