AMLO acepta ‘guiño’ a Peña Nieto para lograr transición pacífica

Andrés Manuel López Obrador aceptó que al reconocer la disposición del presidente Enrique Peña para propiciar una elección federal limpia y transparente, también hay un guiño de López Obrador para que se dé una transición pacífica del poder.

-¿No es un guiño para una transición pacífica?- Claro que sí, nos importa mucho que se respete el voto, nos importa mucho que no haya fraude. Nos importa mucho, muchísimo que se lleve a cabo un cambio ordenado para beneficio de los mexicanos. -¿No significa, o sí significa un pacto de impunidad, como algunos dicen que es?- No porque yo no establezco relaciones de complicidad con nadie”, dijo.