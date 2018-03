Alfonso Navarrete ofrece diálogo abierto con todas las fuerzas políticas

Ante el rompimiento del Partido Acción Nacional (PAN) con el Gobierno Federal por la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) contra Ricardo Anaya, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ofreció mantener abierto el diálogo con las fuerzas políticas en la mesa de seguridad convocada para atender las situaciones que puedan atentar contra el desarrollo pacífico de las elecciones.

Llevamos alrededor de 30 muertes de personas, 30 homicidios ligados a personas que han querido contender o quieren contender en campañas político-electorales, afortunadamente muy focalizados en algunas regiones del país, pero ante ese signo de focalización el exhorto debe ser inmediato, no generar suspicacias en el ejercicio de la responsabilidad, sino mucho diálogo. No es una práctica saludable que, por un asunto, un caso o una acción, como se las he podido señalar, se pretenda romper el diálogo que tiene que haber en una materia tan importante como la seguridad y nosotros, respetuosamente seguiremos exhortando a podernos reunir. No significa que estamos dejando de hacer cosas, significa que las podríamos hacer de mucho mejor manera en un año electoral y ser mucho más eficaces”, afirmó el funcionario.