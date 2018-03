Alejandra Barrales presenta a Jorge Álvarez Maynez como vocero de su campaña

Alejandra Barrales presentó a Jorge Álvarez Maynez, quien fungirá como vocero en el equipo de campaña de la candidata. De inmediato, el vocero mostró datos sobre lo que considera falta de transparencia de los integrantes del partido Morena, incluidos sus legisladores y los jefes delegacionales, como la propia Claudia Sheinbaum en Tlalpan, que obtuvo 33% de calificación en transparencia.

Criticó también la falta de coherencia de Andrés Manuel López Obrador, quien actualmente tiene en su equipo a gente a la que el mismo candidato de Morena ha criticado.

La abanderada de la coalición “Por la CDMX al Frente” criticó que Sheinbaum no quiera debatir. Y se dijo lista para intercambiar opiniones con propuestas por encima de las descalificaciones.

¿Qué me propones para que yo tenga transporte público de buena calidad?; ¿quién me propone que no me falte agua, y cómo lo va a resolver?, o sea, que esa sea la posibilidad que la gente tenga y que entonces pueda tomar la decisión que considere más conveniente para que nos conozcan, para que nos pregunten, para que sepan y sobre todo porque el que nada debe, nada teme, nosotros vamos a estar listos para ir a todos estos espacios”.