Acusan a policías de la CDMX por pedir dinero a familia de joven detenido

Elementos de la Policía Bancaria e integrantes de la Policía municipal de Ecatepec discutieron afuera de las instalaciones de la Procuraduría de la Ciudad de México, luego de que realizaran una detención de un joven, acusado por haber tocado a una usuaria del Metro.

Los elementos de la Policía Bancaria fueron acusados de pedir dinero a los familiares del joven implicado.

“Ya estando en el Metro la señora, se le recarga a alguien y le dice que la quiso tocar y aquí junto con los policías nos sacaron 5 mil pesos”, indicó un policía municipal, familiar del imputado.

Los policías capitalinos negaron la acusación, mostraron sus carteras para demostrar que no llevaban dinero y dijeron que hubo un acuerdo en el Ministerio Público entre la afectada y el acusado.

“Vamos a entrar, porque ellos llegaron a una conciliación y ahorita nos están acusando, ellos llegaron a una conciliación ante el un licenciado, tienes pruebas, a ver la foto, la gráfica donde yo recibo, tú me estás diciendo a mí que me están dando dinero, la señorita concilia con un familiar aquí están las firmas”, explicó un policía bancario.

El incidente ocurrió en la estación Bellas Artes, la mañana de este lunes.

“Me bajo en la estación Bellas Artes, sentí claramente como me tocó en esta parte el muchacho, chamaco como le quieran llamar, yo lo seguí en el Metro, lo detengo, detengo la puerta, por qué permitir que me toque de esa forma, me dijo la licenciada qué es lo que precedía, se puede llegar a conciliación o procede el delito, toma de 8 a 10 horas, yo me fui por la vía más rápida, tengo dos niños que me están esperando en casa”, expresó la presunta víctima.

La mamá del imputado criticó a la mujer que acusó.

“Por qué no te vas en el vagón de mujeres. A las siete de la mañana que me voy yo. Sí yo también me voy diario, vete en el vagón de mujeres”, dijo la mamá del imputado.

La Procuraduría confirmó que hubo un acuerdo entre las partes y luego los familiares del imputado se inconformaron, pero no denunciaron de manera formal, por lo que todo quedó en una discusión afuera de las instalaciones de la dependencia.

Con información de Arturo Sierra.

Rar