Acuerdo por el TLCAN debe ser bueno, para defenderlo ante el Senado

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo dijo que hay posibilidades de acabar la renegociación del TLCAN antes de las elecciones de México, pero aclaró que tiene que ser un buen acuerdo para que él pueda defenderlo en el Senado.

Si yo, como el responsable de este gobierno de cerrar la negociación, no logro cerrarla con un acuerdo que yo pueda defender públicamente como del interés de México, no la voy a cerrar, porque no voy a ganar nada; me van a poner una golpiza, por decirlo elegantemente, en el debate político. Si yo no logro una buena negociación, el tratado nunca se va a aprobar en el Senado mexicano”, afirmó el funcionario.