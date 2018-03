Más de 20 municipios de Zacatecas tienen menos de 10 policías

“Más de 20 municipios de los 58 que conforman Zacatecas tienen menos de 10 elementos policiacos, lo que representa un grave déficit, pero también una grave violación a los derechos humanos de los ciudadanos porque impacta en que no se les brinda uno de los servicios, que es la seguridad pública”, afirma María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la CDHEZ.

Zacatecas requiere unos 4 mil 500 policías municipales y solo tiene mil 500, revela un estudio reciente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para encarar esta situación, algunos alcaldes han implementado la figura de auxiliar de Policía. María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la CDHEZ, dice que “no tiene un fundamento legal esta figura”.

Jiménez del Teúl y Monte Escobedo son dos municipios zacatecanos donde no hay manera de prevenir el delito y mucho menos enfrentar a los delincuentes.

Jiménez del Teúl se encuentra 255 kilómetros al noroeste de la capital del estado, su población es de unos 4 mil 500 habitantes. La ONU recomienda que por cada mil habitantes haya 3 policías. Este municipio debería contar con 13 elementos certificados, poro solo tiene uno.

Es ella, se llama Manuela Antonia Castañeda. En 2015 se convirtió en la jefa de la Policía Municipal, porque fue el único elemento que aprobó los exámenes de control y confianza.

Manuela Antonia Castañeda, única policía certificada de Jiménez del Teúl, Zacatecas (Noticieros Televisa)

“Prácticamente en cinco años he ganado de aumento 300 pesos, 350 pesos”, dice Manuela Antonia Castañeda, policía municipal de Jimémez del Teúl, Zacatecas.

De las cuatro patrullas que tiene el municipio, tres no sirven. “Contamos actualmente con una patrulla en estado medio. No está muy estable, pero es la que hace el favor y la que nunca se raja”, afirma Manuela Antonia.

Para proteger a los habitantes, Manuela Antonia Castañeda se apoya en cinco auxiliares, que poco o nada pueden hacer. No han recibido capacitación, ni entrenamiento. No están certificados, por tanto, no pueden hacer detenciones ni portar armas.

Victoriana Espinosa Sánchez, presidenta municipal de Jiménez del Teúl, dice: “Actualmente lo que nos está afectando es el examen de control y confianza. Muchos se atoran ahí y es donde no pasan”.

343 kilómetros al sur de Jiménez del Teúl se ubica Monte Escobedo, un municipio que debería tener 27 elementos certificados, pero solo cuenta con uno para proteger a sus 9 mil habitantes.

Adriana Carolina Blanco, alcaldesa de Monte Escobedo, Zacatecas, explica: “Los que a lo mejor están en posibilidades de pasar los exámenes, pues no quieren meterse en esto”.

El único policía certificado que tiene Monte Escobedo es el comandante Ricardo Acosta, de 25 años de edad.

Ricardo Acosta, comandante de Policía de Monte Escobedo, Zacatecas (Noticieros Televisa)

“Tengo lo que son apoyos. Son en sí auxiliares, los cuales no pueden portar armas. No pueden hacer detenciones, ellos son como para resguardarme a mí”, dice el comandante Acosta.

Adriana Carolina Blanco, alcaldesa de Monte Escobedo, agrega: “No sé hasta qué punto sea legal. Así lo han estado haciendo todos los municipios del estado que estamos en la misma problemática”.

En cuanto a armamento, el municipio solo dispone de dos armas de cargo. Ricardo Acosta García, comandante de la Policía Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, señala: “Son pocos los tiros que tengo. Son cerca de 50, ya son tiros viejos”.

Aunado a ello están las condiciones laborales que son difíciles. No tiene días de descanso y tampoco vacaciones. “Como soy el único evaluado tengo que trabajar lo que son 24 y 24”, dice el comandante Acosta.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que de 2016 a 2017 el secuestro en Zacatecas creció 45%, el robo a casa habitación 25% y el homicidio doloso 19%.

Con información de Óscar Hernández

MLV