Al menos 13 heridos deja automovilista al estrellarse en un club nocturno en Inglaterra

La policía británica reportó que un hombre que había sido expulsado de un club nocturno estrelló su auto contra personas que permanecían en una pista de baile dejando al menos 13 personas heridas.

La fuerza policial de Kent dijo que el joven de 21 años fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato por el accidente del sábado en Gravesend, a 48 kilómetros al sureste de Londres. La policía descartó que el incidente fuera un acto terrorista.

A GUY WHO DIDNT GET LET IN THE CLUB JUST DROVE HIS CAR INSIDE AND NEARLY KILLED US ALL pic.twitter.com/8CkeUn2TSm — Reece Parkinson (@Reece_Parkinson) March 17, 2018

Las imágenes publicadas en redes sociales mostraron un auto grande en una pista de baile en el club nocturno de Blake.

Video from the scene of Blake's this morning where 13 people were injured when a car crashed into the club. pic.twitter.com/bq9gMRoyWA — Amy Nickalls (@amy_nick) March 18, 2018

En Facebook, el club agradeció “las acciones heroicas del equipo de seguridad para aprehender al individuo antes de que causara un daño adicional”.

Shocking news overnight. Full praise to staff at #Blake’s and @kent_police and all our emergency services for the response – hoping everyone involved is OK after a terrifying experience https://t.co/UOeRfRFdDb — Town Centre Manager (@GravesendTCM) March 18, 2018

La policía dijo este domingo que los lesionados presentan huesos rotos. Mencionó que ninguna de las lesiones pone en peligro su vida

Con información de AP

HVI