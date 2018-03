Híbridos, Vive Latino 2018 y más: Guía FOROtv de fin de semana

Este fin de semana la Ciudad de México tendrá muchas actividades y eventos para todos los gustos. En FOROtv nos echamos un clavado a esta amplia oferta y seleccionamos cinco opciones que no puedes dejar de considerar en tu agenda.

Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft

Este fin de semana se estrena esta película estelarizada por Alicia Vikander, basada en el personaje Lara Croft, de la saga de videojuegos Tomb Raider.

En esta ocasión, Lara Croft, la independiente hija de un aventurero perdido, se esforzará más allá de sus límites al descubrir el lugar donde su padre desapareció sin dejar rastro.

Híbridos. El cuerpo como imaginario

Esta exposición, montada en el Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez, Centro Histórico), esta dedicada al arte híbrido, ofreciendo al público un primer acercamiento a los distintos procesos de creación y anti creación artística.

La naturaleza del arte híbrido es buscar la interdisciplinariedad, no limitarse a un solo campo de la creatividad, por el contrario; abarcar cuanto necesite y transgredir con el fin de inventar.

Esta exhibición conversa con los movimientos artísticos del siglo XX y propone un recorrido milenario, a través del arte que explora la búsqueda por modificar lo real, donde lo extraño, fabuloso o imaginado se transforma en expresión cultural.

Aquí podemos ver el comentario de Julio Patán en Despierta sobre esta exposición:

Se presenta del 9 de marzo al 27 de mayo de 2018, los domingos la entrada es libre.

La Mole Comic Con 2018

Se trata del encuentro de cómics, fantasía y cultura pop más grande de México; tendrá lugar este 16, 17 y 18 de marzo en el centro de convenciones del World Trade Center de la Ciudad de México.

Alberga a más de 100 expositores y realiza diversas actividades (conferencias, torneos, activaciones, exposiciones) de interés.

En esta edición, la convención traerá por primera vez a México a Frank Miller, legendario creador de cómics y director de cine, responsable de historias como Batman: The Dark Knight Returns, Sin City y 300.

Para adquirir tus entradas da clic aquí.

Mole Comic Con 2018

Todo mal

Otro de los estrenos que llegan al cine es Todo Mal, divertida película mexicana dirigida por Issa Lopez, que cuenta con las actuaciones de Osvaldo Benavides, Alfonso Dosal, Martín Altomaro, Sebastián Zurita y Marcela Guirado.

Trata sobre Fernando, un diplomático que acaba de conseguir el logro más importante de su carrera: regresar el penacho de Moctezuma a México, y además, está a punto de casarse con la mujer de su vida. Todo es perfección con él, a diferencia de lo que ocurre con sus primos, Matías (ex-estrella Pop y rocanrolero fallido), y Dante (siempre intentando terminar una tesis infinita). Los papeles se invierten cuando Viviana planta a Fernando en el altar y él se entera de que fue por otro, a partir de ahí todo comienza a complicarse…

Vive Latino 2018

Este 17 y 18 de marzo, en el Foro Sol de la Ciudad de México, se realizará la decimonovena edición de este festival sobre rock y géneros musicales alternativos.

En el cartel de este año destacan nombres como el de Morrissey, Gorillaz, Queens Of The Stone Age, Noel Gallagher & The High Flying Birds, Residente, Enjambre, Pussy Riot y Titán, entre otros. Para darle una checada a los horarios da clic aquí.

Acá puedes comprar tus boletos.