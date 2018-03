8 cosas que no sabías sobre la frase más célebre de Benito Juárez

Antes de que fuera adoptada por diseñadores para bordarla a la parte posterior de prendas de moda, la frase más célebre de Benito Juárez era (y es) memorizada en clases de historia en primarias de todo México o pronunciada en presentaciones escolares que conmemoran el natalicio de Benito Juárez, entre otras actividades relacionadas al Benemérito de las Américas.

Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.

El argumento es que todo estudiante debe aprender esta frase a una temprana edad con la esperanza de inculcar uno de los principales fundamentos de la moral universal a través de una de las figuras más respetadas de la historia de México.

¿Pero te acuerdas de los elementos que giraron en torno al pronunciamiento de esta frase? En seguida hacemos una lista de 8 cosas que debes saber (o te ayudamos a recordar) sobre una de las grandes aportaciones al discurso histórico nacional.

1. Los datos duros: La frase fue enunciada por Juárez el 15 de julio de 1867, con la entrada triunfante de su gobierno en la Ciudad de México, una vez derrocado el Segundo Imperio Mexicano con el fusilamiento del emperador Maximiliano I.

2. La frase puede ser hallada en el séptimo párrafo del Manifiesto a la Nación emitido por Juárez desde Palacio Nacional. Dicho Manifiesto se puede leer en su totalidad a través de este enlace.

3. Varios historiadores indican que Juárez pudo haberse inspirado en los escritos de Immanuel Kant. En su ensayo titulado “Sobre la paz perpetua” (1795), el filósofo prusiano escribió:

“La injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respetan el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua.”

4. Así como Juárez, Kant no fue el primero en reflexionar sobre uno de los puntos claves de la moral universal. Desde Santo Tomás de Aquino hasta John Locke, pasando por Benjamin Constant de Rebecque, muchos pensadores han subrayado la importancia del respeto mutuo como base fundamental del contrato social.

5. Al ser una de las frases más icónicas de la historia de México, también se presta a la crítica. El novelista Jorge Ibargüengoitia escribió en Excelsior, “Por supuesto que la paz es el respeto al derecho ajeno, en eso todos estamos de acuerdo. En lo que nadie está de acuerdo es en cuál es el derecho ajeno.”

6. El ex-presidente Vicente Fox no sólo afirmó que su mandato fue mejor que el de Juárez, también dijo a CNN: “Aquí en México se le ha construido un pedestal y se habla de la gran presidencia porque tuvo una frase acertada, atinada, pero a cambio fue el que provocó, el que creó, el que firmó el acuerdo McLane-Ocampo.”

7. La frase puede ser leída no solo en los libros de historia (o en las chamarras de raperos). También se puede encontrar en numerosos monumentos alrededor del país, incluyendo en los muros del Senado de la República. Así lo señaló el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al citar a Juárez en español frente a los congresistas:

8. “El respeto al derecho ajeno es la paz” no es la única frase célebre de Juárez. Aunque no es tan noble como la aquí mencionada, “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas” también se le atribuye al oaxaqueño, pero no hay evidencia de que alguna vez la haya escrito o pronunciado.