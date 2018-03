Facebook y el caso Cambridge Analytica

El periódico The New York Times publicó en su página de internet que legisladores de Estados Unidos y Gran Bretaña exigen que Facebook explique cómo la empresa Cambridge Analytica robó datos privados de más de 50 millones de usuarios y no alertó a la gente.

Congresistas estadounidenses quieren que sea el propio Mark Zuckerberg, director de Facebook, quien comparezca ante una comisión.

Facebook ya suspendió la cuenta de Cambridge Analytica.

Esta empresa de análisis de datos fue contratada por la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.

Según informes del propio diario, publicados el sábado, el objetivo de robar los datos era diseñar un método capaz de influir en la decisión de los votantes.

Tras la revelación del caso Cambridge Analytica, las acciones de Facebook se desplomaron.

La compañía de Mark Zuckerberg cayó más del 7 por ciento en la sesión bursátil de Wall Street.

Se trata de su peor caída en más de cinco años. El temor es que este incidente degrade aún más la confianza de usuarios y anunciantes que utilizan la plataforma Facebook.

Analistas del sector tecnológico anticipan la urgencia de la adopción de normas más rígidas para proteger los datos de sus usuarios.

La empresa británica Cambridge Analytica desmintió enérgicamente las acusaciones de haber explotado los datos de 50 millones de usuarios de Facebook para el software destinado a influenciar el voto a favor del republicano Donald Trump, que ganó las elecciones de noviembre de 2016.

Subrayó que los datos de Facebook de ningún modo fueron utilizados por Cambridge Analytica en el marco de los servicios suministrados a la campaña presidencial de Donald Trump y ninguna publicidad dirigida fue realizada para ese cliente.

Con información de Agenda Pública-FOROtv

vm,