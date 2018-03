Alerta por asaltos en Avenida Chapultepec y Mérida en la Ciudad de México

En la esquina de Mérida y Avenida Chapultepec, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, se ha incrementado el delito de robo a transeúnte con violencia.

Se me emparejó una motocicleta con dos tipos, uno traía pistola e inmediatamente me intimidaron, me encañonaron y me dijeron que les entregara todo, lógicamente no pude reaccionar por el tráfico, tenía adelante automóviles, atrás también, fue muy rápido, el hecho de que me encañonen, inmediatamente me quitaron mi reloj, me quitaron mi carpeta, me quitaron mi celular también”, compartió Jorge, víctima de asalto.